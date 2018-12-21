Собянин рассказал о создании наземного метро в Москве

Железные дороги, расположенные на территории Москвы и ближнего Подмосковья, трансформируются в наземное метро. Об этом в блоге на своем персональном сайте написал Сергей Собянин, мэр российской столицы.

Градоначальник рассказал, что некоторое время назад он вместе с представителями кабмина РФ, РЖД и правительства Подмосковья открыл движение скорых электричек на Смоленском направлении Московской железной дороги. Следующим шагом должен стать запуск наземного метро МЦД-1 «Одинцово - Лобня», которое пройдет через западные и северные районы Москвы. Ожидается, что это произойдет в 2019-2020 годах.

По словам Собянина, в настоящее время реализуется крупнейший в стране проект модернизации Московского железнодорожного узла. К концу текущего года добавлено 812 тысяч пассажирских мест в сутки, а число пассажиров электричек выросло на 140% - с 1 млн до 2,4 млн человек в будние дни.

В рамках данного проекта были убраны киоски с привокзальных площадей, реконструированы все девять столичных вокзалов, отремонтированы свыше 100 платформ. В будущем будут введены новые абонементы: «Большая Москва», «Мегаполис+» и «Город рядом». Число поездок по этим абонементам не ограничено.

В настоящий момент ключевая задача - обновление подвижного состава, отметил Сергей Собянин. С 2011 года железнодорожники закупили 2 тысяч 695 новых вагонов или 296 новых поездов. Парк подвижного состава обновлен на 51%.

Мэр добавил, что Москва совместно с РЖД воплотила в жизнь уже семь больших проектов, касающихся прокладки дополнительных путей. В 2019-м – начале 2020-го будут доведены до конца еще четыре.

После реализации всех задуманных планов в городе будет 1 000 км наземного и подземного метро. Поездка на электричке станет такой же комфортной, как поездка в метрополитене.