Вскрытие покажет: в МВД предложили разрешить полицейским вскрывать машины

Поправки в федеральный закон "О полиции" предложили ввести в МВД. Их суть заключается в том, чтобы разрешить полицейским вскрывать автомобили в экстренных случаях.

К подобным ситуациям относят помощь запертому в машине ребенку или больному человеку, а также поимку преступника, закрывшегося в автомобиле, уточняют в ведомстве. Также поступило предложение разрешить стражам порядка досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают при себе предметы кражи. На данный момент такая практика допускается только при подозрении, что у человека есть при себе оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотики, психотропные, ядовитые или радиоактивные вещества, уточняет РИА Новости.

В МВД заявили, что подобные меры будут способствовать качественному повышению правового потенциала деятельности полиции по защите граждан.