На Украине появятся монеты с Севастополем

Национальный банк Украины выпустит монету с изображением Севастополя. Ее тираж составит 45 тысяч штук, а номинал пять гривен, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

Введение монеты в оборот планируется в среду, 26 декабря. Она продолжит серию «Области Украины», сообщает Нацбанк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что монета посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенным в северо-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты.

Упоминается также историческое наследие города, который корнями уходит в античность, а свидетельство этому руины византийского города Херсонеса Таврического. По одной из версий, в Херсонесе крестили киевского князя Владимира.

НБУ оценивает монету ориентировочно в 44 гривны. Их реализацией займутся региональные отделы Нацбанка и банки-дистрибьюторы – «Ощадбанк» и «Укргазбанк».