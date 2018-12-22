Настоящим автором «Бригады» был нынешний президент Гильдии каскадеров Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков. Однако основные дивиденды за киносериал получил помощник Александра Ивановича по имени Анатолий Сивушов. Когда Александр Иншаков, практически, в лицо высказал Сивушову обидные слова за воровство «Бригады», тот даже не нашелся, как толком оправдаться. Ему оставалось лишь отчаянно маяковать мимикой в интервью корреспонденту АН.

Как продюсер культового сериала «Бригада» Сивушов уже значится в американской киношной базе IMDb. В списке членов редакционного совета журнала «Отечественные записки» Сивушов упоминается как лауреат премий ТЭФИ и Золотой орел. На самом деле, высокими наградами был удостоен киносериал «Бригада». Как представитель съемочной бригады Сивушов лишь выскочил на сцену, чтобы принять статуэтки, потому что настоящие авторы фильма были не в Москве.

«Он у меня был исполнительным продюсером», — пояснил роль Сивушова снимавший «Бригаду» актер, продюсер, сценарист Александр Иншаков.

Роль исполнительного продюсера — заниматься организационными моментами, он выполняет различные поручения. К авторству кинопродукции он не имеет никакого отношения. В список продюсеров Сивушов попал хитростью. Но это произошло ближе к середине истории «воровства» сериала «Бригада». А пока корреспондент АН встретился с «лауреатом ТЭФИ и Золотого Орла» Сивушовым под предлогом интервью.

Вся подоплека этой истории к началу беседы с исполнительным продюсером «Бригады» корреспонденту АН уже была известна. Хотелось посмотреть в глаза Сивушову, который сейчас «торгует» своим участием в «Бригаде». Посмотреть в тот момент, когда с ним будет говорить по телефону настоящий автор киносериала.

«Даже общаться с ним не хочу — он негодяй», — бросил слова обвинения Александр Иншаков.

«Это здорово сказано!» — отреагировал Сивушов на его реплику, а потом поинтересовался: «Да-да, ну-ка?»

АЛЕКСАНДР ИНШАКОВ vs СИВУШОВА

Как создавалась «Бригада»

АЛЕКСАНДР ИНШАКОВ, ПРОДЮСЕР К/С «БРИГАДА»









Александр Иншаков

Я лет пять или шесть носился с историей «Однажды в России» после просмотра фильма «Однажды в Америке» и «Крестный отец». Был материал, над которым надо было поработать. Надо было сообразить, как это претворить в жизнь. И когда появился Леша Сидоров, который закончил ВГИК и был, на самом деле, талантливый режиссер, тут как говорится, фишки совпали. У него было большое желание снять на эту тему фильм. В результаты мы вместе собрались и запустили эту картину. Леша пригласил сценаристов Порублева и Велединского. Писали вместе. Я помогал, писал сам сцены, писал многие вещи, поправлял в процессе работы. Лешу, как говорится, вводил в курс дела, чтобы поближе познакомить с той жизнью, которая тогда была в Москве, она была достаточно сложная. И в результате все это вышло на экран достаточно достоверно.

АН: Сивушов какое отношение имеет к идее фильма? Он тут всем рассказывает, что он чуть ли не сам автор, режиссер и сценарист?

— Сивушов сказочник. Он был у меня исполнительным продюсером.

АНАТОЛИЙ СИВУШОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР К/С «БРИГАДА»

Как-то так совпало, что мы с президентом ассоциации каскадеров Иншаковым и с режиссером Иваном Дыховичным сидели разговаривали о том, насколько удивительно все, что происходит в России напоминает то, что происходило в Америке в годы разгула гангстеризма, сухого закона, во время Депрессии, вся бандитская история. И вот, мы поговорили-поговорили, что хорошо бы такой фильм снять. И вот, буквально на следующий день прибегает Сидоров с заявкой на двух страничках, что вот, мы тут придумали историю, посмотри. Я смотрю, батюшки, мы ж про это вчера говорили. Я рассказал Саше Иншакову, он говорит: «О, давай, делать». Давай, искать где что. С его помощью нашли каких-то, там, люде-е-ей. И самое главное, как раз подключился канал «Россия».

Корреспондент АН звонит Иншакову в присутствии Сивушова: «Тут как раз зашел разговор о «Бригаде» и показалось уместным позвонить Вам».

Реплика Александра Иншакова в присутствии Сивушова: Пусть он не делает удивленное лицо. Он у меня работал и в ассоциации каскадеров был директором. Я очень сожалею, что его взял.

Как была сворована «Бригада»

АЛЕКСАНДР ИНШАКОВ, ПРОДЮСЕР К/С «БРИГАДА»

Параллельно со своей девушкой они создали студию «Аватар». В последний момент он (Сивушов – прим. АН) придумал какую-то историю о том, что наша ассоциация каскадеров некоммерческая организация и надо перевести все это на «Аватар-фильм». Мол, так у нас не будет проблем с налогами, со всем прочим. Я по простоте душевной говорю: «Да-а, делай, Толя, не вопрос». Главное — сделать картину, а где, какая студия — это все не важно. Это же все наше. А потом выяснилось, что все немножко наоборот. Он постарался все это дело перевести на «Аватар-фильм». На премьере фильма, вроде, все нормально прошло. А потом начались проблемы в наших отношениях, потому что с Первым и Вторым каналом произошли какие-то непонятные вещи. И по большому счету я, один из авторов идеи, один из авторов сценария, продюсер, оказался немножко в стороне с помощью Анатолия Сивушова. Он постарался отодвинуть и все перевести на «Аватар-фильм».

КТО ПОЛУЧИЛ ТЭФИ И ЗОЛОТОГО ОРЛА?

АЛЕКСАНДР ИНШАКОВ, ПРОДЮСЕР К/С «БРИГАДА»

Что касается ТЭФИ и «Золотого Орла». Решение принималось по поводу нашей картины в моем присутствии. Сивушова там даже рядом не было. Никита Сергеевич, как раз, мы с ним встречались, разговаривали. Он посмотрел материал и сказал, что это достойнейшая работа, будет на «Золотом Орле». Кстати, поучаствовал в этом вопросе Сергей Кужугетович Шойгу. Он посмотрел фильм и с большим уважением отнесся к этой работе.

На момент, когда картина получала призы, меня не было в России. В таких случаях исполнительный директор должен выйти и получить приз, если меня нет. В результате так и получилось, что господин Сивушов получил эти призы и сейчас с ними бегает, показывает, видимо, всем, рассказывает сказки.

АНАТОЛИЙ СИВУШОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР К/С «БРИГАДА»

Я десять лет возглавлял Ассоциацию каскадеров, потом создал свою компанию «Аватар-фильм». Снимали, в-основном, сериалы. Самый громкий — «Бригада», за который я получил ТЭФИ, «Золотого Орла». И даже мы дошли до полуфинала американской премии Эмми.

Реплика Александра Иншакова в присутствии Сивушова: Работал у меня исполнительным продюсером над фильмом «Бригада». После «Бригады» я с ним больше общаться перестал, и не хочу работать с ним. Не то, что работать, не хочу о нем даже вспоминать. Так что извините.

ФИНАЛЬНАЯ РЕПЛИКА

«Я поражен. Я думаю, после таких слов, может быть, нам и говорить не о чем. С Вашими экспромтами, знаете ли, Вы давайте, уже экспериментируйте уже без меня», — растерянно бормотал Сивушов корреспонденту АН после разговора по телефону с Александром Иншаковым.

Уже после интервью выяснилось, что Сивушов появлялся в жизни Александра Ивановича. Президенту Гильдии каскадеров Союза кинематографистов РФ пытались выговорить что-то по поводу каких-то махинаций бывшего исполнительного продюсера «Бригады» на Мосфильме.

Одной из последних известных корреспонденту АН кинотворческих работо Сивушова стали попытки осуществить съемки акций протеста в Севастополе. Это было после Крымской весны. Сивушов объяснил свое желание необходимостью снять кадры для фильма «Море волнуется». Якобы это было кино про киевские события, и в Севастополе Сивушов хотел воссоздать атмосферу киевского майдана Незалежности.

Заявка на съемки была слишком сильно похожа на попытки съемки просто митинга для фальсификации кадров в новостях. Сивушову в съемках отказали. История с «Морем волнуется» на том и закончилась. И это еще больше усилило подозрения в нечистоплотности Сивушова. Киевский майдан можно было воссоздать в любом другом городе. Но Сивушова почему-то интересовал именно Севастополь.

О компании «Аватар-фильм» сейчас практически ничего не слышно. На официальной фейсбук-страничке студии сообщается, что она входит в число ведущих производителей и стоит в одном ряду с лидерами российского кинопроизводства. Публично известный сайт этой компании Сивушова ведет на уже закрытую страницу.

После киносериала «Бригада» Сивушов заработал строчку в американской киношной базе IMDb и строчку в списке членов редакционного совета журнала «Отечественные записки». Там он упоминается как лауреат премий ТЭФИ и Золотой орел. Но обе премии получил не он, а киносериал «Бригада».