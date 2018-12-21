//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Расследование дела футболистов Мамаева и Кокорина завершено
- Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца
- Сергей Лазарев признался, что сынишка довел его до слез
- Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество
Борис Дубровский: время получать отдачу от вложений в энергетику
21 декабря 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В канун Дня энергетиков глава региона Борис Дубровский поздравил всех работников отрасли и подчеркнул, что сейчас пришло время получать отдачу от всех многомиллиардных вложений в отрасль.
Напомним, что в модернизацию юэноуральской энергетики за последние несколько лет были вложены миллиарды рублей. Примером может стать компания Фортум, которая в свою отрасль вложила за десять лет более четырех с половиной миллиардов евро.
В результате энергетические объекты стали более надежными и стали приносить меньше вредя экологии. Подробнее читайте на сайте газеты "Губерния"
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Борис Дубровский: время получать отдачу от вложений в энергетику 15:17
Состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Урал» сформирован 15:03
Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными 20.12 17:42
Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации 20.12 15:35
//Новости МирТесен
Власти Челябинска призвали общественников на дежурства 20.12 15:10
Экоактивисты Челябинска согласны объединить свои силы с властями города 20.12 15:05
В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ 20.12 14:56
//Новости СМИ2
В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами 20.12 14:37
Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников 20.12 14:17
Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа 20.12 13:44
Школьники побывали на экскурсии на заводах РМК 20.12 13:04
В Госдуме приняли закон о защите бизнеса 19.12 15:13
Прокуратура проверит реорганизацию скорой в Копейске 19.12 14:45
//Новости ADWILE
Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung 19.12 14:34
Телевидение РМК получило две престижные награды 19.12 11:58
Курчатов: его ядерная изомерия 19.12 11:55
Мы были первыми. Афган. Забытая война 19.12 11:29
Южноуральские предприятия снизят выбросы на 20% 19.12 10:41
В Челябинске состоится хоккейный матч в честь юбилея Николая Макарова 18.12 13:52
//Новости партнеров
Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН" 18.12 11:41
Борис Дубровский потребовал закрыть литейку Челябвтормета 18.12 08:58
Новогодняя серия "Трактора" пройдёт в Челябинске 17.12 13:38
Владимир Сафонов прокомментировал выдвижение Василия Московца 17.12 11:48
Анатолий Литовченко помог южноуральцам подвести газ 17.12 11:15
В Челябинске рассказали, как защитить жилье от «домушников» 17.12 11:05