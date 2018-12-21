Борис Дубровский: время получать отдачу от вложений в энергетику

В канун Дня энергетиков глава региона Борис Дубровский поздравил всех работников отрасли и подчеркнул, что сейчас пришло время получать отдачу от всех многомиллиардных вложений в отрасль.

Напомним, что в модернизацию юэноуральской энергетики за последние несколько лет были вложены миллиарды рублей. Примером может стать компания Фортум, которая в свою отрасль вложила за десять лет более четырех с половиной миллиардов евро.

В результате энергетические объекты стали более надежными и стали приносить меньше вредя экологии. Подробнее читайте на сайте газеты "Губерния"