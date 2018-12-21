Почему россияне опасаются оплачивать покупки через интернет

Каждый четвёртый россиянин сталкивался с финансовыми киберугрозами. Но многие наши соотечественники смело покупают товары через интернет. Хотя опасения есть.

Опрос интернет-пользователей был проведён с целью выяснить основные страхи людей при совершении онлайн-покупок. Результаты показали, что почти 80% пользователей в России осведомлены о существовании тех или иных киберугроз, причиняющих вред финансового характера. В связи с этим опасения стать жертвой мошенников вынуждают более половины респондентов избегать тех интернет-магазинов, которые ранее компрометировали себя в данном вопросе, сообщает портал "Эпиграф".

Также 59% опрошенных признались, что в случае утери мобильного устройства они больше всего будут переживать именно за финансовую информацию. При этом около 15% продолжают хранить на своих гаджетах банковскую информацию.

Что до методов оплаты, то здесь подавляющее большинство россиян (88%) предпочитает банковские карты. Около 76% выбирают онлайн-кошельки и разнообразные платёжные системы, 38% респондентов отдают свой голос за бесконтактные методы оплаты, а криптовалюту используют всего 13% опрошенных.