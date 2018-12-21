В Челябинске откроют главный ледовый городок

24 декабря на площади Революции состоится торжественное открытие главного ледового городка. В этом году тема ледового городка посвящена предстоящему «Году театра». Помимо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки, центральный ледовый городок украсят театральные композиции.

Посетители увидят фигуры сказочных героев: Буратино, Мальвины, Пьеро, в композиции «Маски» представлены персонажи итальянской комедии дель-арте: Коломбина, Арлекин, Ковьелло и Капитан. По периметру городка установят ледяное ограждение. Также городок обещают украсить светодиодной иллюминацией.

Здесь же состоится праздничный концерт, где объявят имена победителей конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

Гостей праздника ждут новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки. Торжественное открытие центрального ледового городка, а также награждение победителей и призеров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» состоятся в Челябинске, на площади Революции, 24 декабря 2018 года в 17.00.