Состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Урал» сформирован

Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила имена экспертов, которые вошли в состав жюри. В этом году проекты будут оценивать:

• Заместитель руководителя Департамента по маркетингу и продажам Технического Университета УГМК, Виктор Белимов,

• Руководитель Центра позиционирования и бренд-технологий УрФУ им. Б.Н.Ельцина Анна Краснова.

• Заместитель генерального директора ГК «Ньютон» Наталья Малина,

• Директор "АКАР-Урал", директор по New Business и PR в «Рекламная группа Deltaplan» Алексей Парфун,

• Эксперт по продвижению в сфере культуры. Копирайтер, редактор, переводчик Тина Гарник,

• Исполнительный директор Информационного агентства «Интерфакс»-Урал Денис Болихов,

• Директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media Ринат Низамов,

• Политолог, преподаватель, исследователь города, куратор, разработчик авторских экскурсий Дмитрий Москвин.

Возглавит жюри VII Региональной премии «Серебряный Лучник»-Урал Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.



Сейчас члены жюри готовят свои лекции и мастер-классы для участников и слушателей «Серебряного Лучника» - Урал. К оценке проектов, поступивших в адрес Исполнительной дирекции, они приступят в середине января.

Напомним, заявки на VII Региональную премию «Серебряный Лучник» - Урал принимаются до 30 декабря 2018 г. Публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист пройдет в Техническом Университете УГМК 1 февраля 2019 г. Параллельно с публичными защитами запланирована большая образовательная программа.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних событий Премии.

Информационные партнёры VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал:

Медиахолдинг «Гранада Пресс», «Вечерний Челябинск», «Челябинск Сегодня» (cheltoday.ru), «Южноуральская панорама», «Полит74», Радио «Комсомольская правда», «PRоБизнес72».