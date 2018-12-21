В Карабаше построят главную площадь
21 декабря 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В городе Карабаш Челябинской области жители очень хотели, чтобы у них была центральная площадь.
Городская администрация вместе с РМК сумели создать проект, однако он не смог попасть в финал федерального конкурса. В итоге средства на новый культурный объект предоставит администрация региона.
Проект создавали лучшие архитекторы на средства РМК, однако в федеральном конкурсе он не смог попасть в финал. Деньги в размере 56 миллионов рублей выделит бюджет региона. Площадь будет построена в течение ближайших двух лет.
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