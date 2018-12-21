Мораторий на «плохие новости» закончился?

Цена на нефть продолжает сползать к отметке 50 долларов за баррель. Но это не все новости, которые заслуживают внимания на сегодняшний день. Хотелось бы особо отметить еще несколько важных моментов.

Во-первых, в ходе своей вчерашней большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин высказался, в том числе, за равную ответственность в сетевой и реальной жизни. Это стоит взять на заметку особенно тем, кто не может спать спокойно, пока «в интернете кто-то не прав».

Во-вторых, в Мосгордуму внесли законопроект о двукратном увеличении штрафов за такое «общественно опасное деяние», как неоплата парковки. Согласно этому документу, штраф предполагается повысить до 5 000 рублей.

В-третьих, из нескольких регионов пришла инициатива отменить на федеральном уровне 50% скидку, предоставляемую сейчас при своевременной оплате штрафов за нарушения ПДД.

Любопытно, что все это произошло в один день, причем не абы какой, а именно в день большой пресс-конференции президента РФ. «Совпадение? Не думаю. Похоже, что негласный мораторий на «плохие новости» в дни «общения президента с народом» закончился», - считают эксперты Телеграм-канала «Экономика цифровой эры».