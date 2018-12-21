Советник премьера Дагестана Андрей Афонин умер в Махачкале

Советник премьер-министра Дагестана Андрей Афонин умер в Махачкале. Афонину было 47 лет.

До работы в дагестанском правительстве он работал в различных коммерческих банках, занимался бизнесом и преподавал, возглавлял Фонд поддержки предпринимательства Татарстана.

В феврале Андрей Афонин был назначен советником Артёма Здунова - главы правительства Дагестана. Источник ТАСС в правительстве республики рассказал, что Андрей Афонин умер там, где он жил. СМИ пишут, что советника дагестанского премьера нашли мёртвым в гостиничном номере в Махачкале.

Предварительной причиной его смерти называется сердечная недостаточность. Следов насилия на его теле не обнаружено.