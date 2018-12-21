ЛИПА ОТ ЦБ: Банк России снова накормит нас фальсификатом?

По сообщениям телеграм-каналов, ЦБ усиленно готовится к первому собранию кредиторов банка «Югра», собираясь… вбросить липовые доверенности и тем самым не допустить к активам кредитной организации её вкладчиков.

С одной стороны, здесь нет ничего удивительного: регулятор уже не раз прибегал к фальсификациям. С другой стороны, если информация верна, то она может означать только одно: чиновники ЦБ в случае с «Югрой» действительно проворовались.



Сообщение о проведении первого собрания кредиторов «Югры» появилось на сайте Агентства по страхованию вкладов ещё 4 декабря. Мероприятие должно состояться уже в начале следующей недели, и, судя по активности в группах вкладчиков банка в соцсетях, люди активно готовятся к знаменательному дню. И, очевидно, рассчитывают, что смогут вернуть себе в общей сложности 16 млрд. рублей.

Но, как только что выяснилось, готовятся не только они. Если верить Телеграму, Банк России затеял очередной обман граждан: регулятор собирается вбросить липовые доверенности, чтобы его представители стали основной силой в комитете кредиторов «Югры», а вкладчики-«превышенцы» не смогли контролировать действия конкурсного управляющего банка и, соответственно, вернуть свои средства.

Манипуляция выглядит весьма цинично. Пока граждане прилежно собирают нотариально заверенные доверенности на имя лидера Союза вкладчиков России, ЦБ вдруг решает, что для подобных документов «нотариальное заверение не требуется» и открыто сообщает об этом на сайте АСВ за неделю до собрания кредиторов. То есть чуть ли не задним числом происходит банальное упрощение процедуры зачисления в указанный комитет, и простор для массовых фальсификаций волшебным образом открывается.

Но для чего это нужно набиуллинскому монстру? Как полагают авторы телеграм-каналов, столь нехитрым способом ЦБ пытается скрыть масштабы воровства временной администрации «Югры». Чиновники получили банк в своё полное распоряжение 10 июля 2017-го и, похоже, менее чем за полтора года выпотрошили финансовое учреждение более чем полностью. Понятно, что теперь, если кто-то посторонний увидит результаты «работы» делегатов от ЦБ в «Югре», то шума не избежать. Кстати, стоит напомнить, что на момент появления в банке временной администрации его собственный капитал превышал 30 млрд. рублей. Куда они пропали? Прекрасный вопрос для наших многочисленных правоохранительных органов.

Что примечательно, ЦБ не в первый раз прибегает к подобным «бумажным» ухищрениям. Ранее в его истории был и пожар в главном офисе, когда, как считается, были уничтожены компрометирующие руководство регулятора документы, и попытка убрать из интернета статьи о пожаре за полмиллиона долларов. Если бы набиуллинская бригада с аналогичным рвением занималась конструктивной деятельностью, цены бы ей не было.

Да что пожар! Собственно «Югра» оказалась завёрнутой Банком России в «липу» что та мумия. Вот по мнению вкладчиков «Югры» ЦБ придумывает фейковый план по «спасению» учреждения, вот снижает стоимость его активов буквально до плинтуса, вот списывает в утиль его капитал и так далее. И как можно не поверить сообщениям о новой порции фальсификата от ЦБ на столь изумительном фоне?