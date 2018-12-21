Решение будет найдено

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в краевом парламенте прием граждан.

Вместе с ним приняли участие в мероприятии также депутаты ЗСК Николай Петропавловский и Иван Жилищиков, первый заместитель министра здравоохранения Лариса Кадзаева, заместитель министра труда и социального развития Алексей Голик, заместитель главы администрации Краснодара Евгений Зимин.

Жители края обратились к руководителю кубанского парламента с рядом волнующих их проблем. Коллективное обращение поступило от родителей, чьи дети больны диабетом. В нем содержится просьба обеспечить за счет краевого бюджета инсулиновыми помпами несовершеннолетних, страдающих диабетом. Как рассказала Юрию Бурлачко на приеме одна из заявительниц, детям-диабетикам крайне сложно обращаться со шприцами. Кроме того, это вызывает негативную реакцию сверстников, бывают случаи, когда их принимают за наркоманов и доставляют в полицию. Позволить приобрести для ребенка инсулиновую помпу может далеко не каждая семья – стоимость расходных материалов для нее в месяц составляет от 8 до 12 тысяч рублей. Еще одна проблема: ручка-шприц, в отличие от помпы, не позволяет ввести точную дозировку инсулина, если она очень маленькая. Юрий Бурлачко отметил, что в ЗСК понимают серьезность данной проблемы и готовы оказать необходимое содействие в ее решении.

«Количество детей с таким серьезным заболеванием, как диабет, к сожалению, не уменьшается. Мы должны создать им комфортные условия для жизни, чтобы у этих ребят не было никакого чувства дискомфорта. Решение этого вопроса обязательно будет доведено до конца», – заверил Юрий Бурлачко.

Николай Петропавловский отметил, что по этому вопросу ранее в ЗСК уже была создана рабочая группа, которая проанализировала ситуацию, изучила опыт других регионов. «Для обеспечения детей инсулиновыми помпами потребуется выделение из бюджета порядка 40 млн. рублей. Министерство финансов края направило в Минфин РФ запрос на получение одобрения заложить эти деньги в бюджет края на 2019 год. При положительном решении эти суммы будут заложены в бюджет края», – пояснил Николай Петропавловский.

Юрий Бурлачко отдельно остановился на сроках решения вопроса. По расчетам парламентариев, на февральской сессии ЗСК возможно будет внести необходимые изменения в краевой бюджет.

«Мы вынесем этот вопрос на январский Совет законодателей. Думаю, совместными усилиями всех уровней представительной власти во взаимодействии с органами исполнительной власти у нас получится добиться положительного результата», – сказал спикер.

Поддержку в решении вопроса оказали региональные министерства финансов, здравоохранения, труда и социального развития.

«Мы поднимали эту проблему и ранее, но были сложности с финансированием. Сейчас у нас профицитный бюджет. Рассчитываем, что наше предложение поддержат на федеральном уровне», – сказала первый заместитель министра здравоохранения Лариса Кадзаева.

Следующий вопрос, озвученный на приеме жительницей Краснодара, касался льготы на проезд в пригородном транспорте для пенсионеров. С аналогичным обращением также выступила инициативная группа из станицы Северской. Раньше пожилые люди могли пользоваться пригородным транспортом за полцены, но в силу изменений в федеральном законодательстве в этом году их лишили этого права. Скидка перестала действовать, если маршрут проходит через другой субъект – в данном случае, Республику Адыгея.

«Эта проблема была рассмотрена буквально накануне на сессии Законодательного Собрания. Вопрос проработали вместе с краевым минфином. Решение о возврате льготы уже принято. Подчеркну – она действует бессрочно. Теперь главное – широко проинформировать граждан о том, что они вновь могут ею пользоваться», – сказал Юрий Бурлачко.

Следующий вопрос председателю ЗСК также поступил от пенсионеров. Люди жалуются на качество ремонта жилья, проводимого для ветеранов по программе «Старшее поколение», и просят создать комиссию по проверке выполнения работ. К примеру, как рассказала пришедшая на прием к Юрию Бурлачко жительница краевого центра, начала ремонта по программе ей пришлось ждать почти шесть лет, но в итоге он так и не завершен. И это далеко не единичная подобная жалоба. Спикер ЗСК взял проблему под личный контроль. К решению этого вопроса по его поручению также подключился депутат ЗСК Иван Жилищиков.

«У нас состоялась встреча с подрядчиком. Он признал свою недоработку. Проведение ремонта он перепоручил и не стал контролировать ход работ», – рассказал Иван Жилищиков.

В решении проблемы депутаты задействовали администрацию Краснодара. Как доложил заместитель главы администрации Краснодара Евгений Зимин, в настоящее время работы в квартире пенсионерки возобновлены, идет ремонт балкона. К понедельнику планируется его завершить. Спикер ЗСК поручил Ивану Жилищикову лично проверить ход и качество работ в жилье ветерана. Также он попросил проконтролировать, чтобы по окончании работ в квартире был наведен порядок, убран весь строительный мусор.