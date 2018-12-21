Эксперт: Решат ли подземные туннели проблему пробок

В Лос-Анджелесе открылся первый скоростной подземный туннель. Подземная дорога длиной 3,5 километра находится под южным пригородом Лос-Анджелеса. В презентации принял участие ее разработчик, американский миллиардер Илон Маск.

Эксперт Александр Гусев рассказал, решат ли подобные туннели проблему пробок, пишет информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Оно уникально прежде всего потому, что это новое, а все новое всегда кажется уникальным, особенно в первое время. Точно так же уникальным был первый паровоз или первый автомобиль, которые были страшно дороги и мало кому доступны", - объяснил он.