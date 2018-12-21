Эксперты рассказали, как правильно выбрать сладости к Новому году

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать качественные и вкусные сладости к Новому году. В организации рекомендуют в первую очередь ответственно подойти к месту приобретения сладкого презента.

Предпочтение лучше отдать известным торговым маркам и специализированным магазинам. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на этикетку конфет. Желательно отказаться от лакомств, в составе которых есть тягучий ирис и карамель, поскольку они могут легко повредить пломбы.