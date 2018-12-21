Состоялся успешный старт ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Запуск ракеты с космическим аппаратом проведён в интересах министерства обороны России.

Старт ракеты проведён в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства. Контроль за проведением пуска и полета носителя был осуществлён при помощи средств наземного автоматизированного комплекса управления.

Космическая часть ракеты, состоящая из спутника и разгонного блока "Бриз-М" отделилась от третьей ступени в 3 часа 30 минут по московскому времени. Все процессы прошли в штатном режиме. В ведомстве также сообщили, что для вывода космического аппарата на расчетную орбиту потребуется несколько часов.