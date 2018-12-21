Синоптики предупредили метеозависимых граждан о понижении атмосферного давления

Синоптики предупредили метеозависимых жителей Москвы и Подмосковья о понижении атмосферного давления. Согласно последней информации, в Москве в грядущие выходные ожидается существенное потепление.

В столице в субботу и воскресенье будет идти снег, а атмосферное давление понизится до 745 мм рт. ст., уточняется сегодня на сайте "Метеоновости". Подчеркивается, что метеозависимые граждане завтра и послезавтра могут почувствовать недомогание и даже головную боль.

Погоду в столичном регионе в ближайшие два дня будет определять циклонический вихрь, который двигается из Атлантики. Москву и область накроют снегопады и даже метели.