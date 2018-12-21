Да не оскудеет рука дающего! Учёные доказали: дарить приятнее, чем получать

Учёные доказали, что вручать подарки гораздо приятнее, чем получать их. Ряд интересных экспериментов провели американские учёные из университета Чикаго Бут. Они выяснили, что люди, которые преподносят подарки, гораздо счастливее тех, кто подарки получает.

В результате двух проведённых экспериментов авторы исследования пришли к выводу, что те, кто часто дарит что-либо или жертвуют деньги на благотворительность, ощущают себя счастливыми гораздо дольше, чем те, кто просто получают презенты. Учёные объясняют это тем, что дарящий не сравнивает ни с чем своё действие, а просто получает удовольствие от процесса и воспринимает каждый акт дарения как уникальное радостное событие. Тогда как принимающие подарки фокусируют внимание на соответствии ценности подарка с получаемыми от него эмоциями, сообщает "МК".

Как бы там ни было, в преддверии праздников каждый сможет сполна насладиться как процессом дарения, так и получения подарков, и зарядить себя положительными эмоциями на год вперёд.