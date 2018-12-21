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Какие салаты приготовить на Новый год
21 декабря 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Подготовка к Новому году у россиян идет полным ходом. Большинство наших соотечественников Новый год встречают и устраивают пышное застолье прямо в новогоднюю ночь. А сейчас кругом слышно, как народ обсуждает, чем удивить родных или друзей. Подруги, коллеги обсуждают и делятся своими рецептами салатов.
Традиционный - оливье. Хозяйки спорят - какие огурцы положить - соленые или свежие. О вкусах не спорят, но, наверное, лучше - солененькие и побольше. Знатоки "Оливье" советуют: огурцов должна быть примерно треть от всех компонентов. И еще оригинальный вкус этому популярному новогоднему салату придает измельченная кинза.
На новогоднем столе появятся у россиян и "селедка под шубой", и "крабовый салат" (с крабовыми палочками, конечно), и мимоза.
Поделимся таким рецептом салата "мимоза".
Банку консервированной горбуши измельчить, уложить в салатник. Добавить майонез. Второй слой - морковка по-корейски. Ее можно купить готовую. Еще слой майонеза. Заранее сваренные яйца очисть от скорлупы. Измельчить отдельно - желтки и белки.
На морковку кладем белки. Очередной слой майонеза. И сверху посыпать измельченными желтками. Хорошо, если они яркие. Красиво и вкусно.
Но все эти салаты, отметим, с майонезом. Хоть и все диетчики раз в году позволяют себе салат с майонезом, можно попробовать что-то новое. Вот такой салат.
Заранее приготовить заправку. На 100 гр оливкового масла берется ложка меда, ложка бальзамического уксуса и зубчик измельченного чеснока. Все тщательно взбить. Это было самое сложное в приготовлении салата. Берутся любые измельченные листья салата и помидоры черри. Добавить заправку. А сверху посыпать горстку тыквенных семечек, предварительно посушенных или даже немного поджаренных. Можно любые другие семена, льна, кунжута, например. Или кедровые орешки. Попробуйте!
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