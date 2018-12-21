Дыши полной грудью. Как определить причину насморка

Заложенность носа и насморк - не самое приятное состояние, которого, увы, человеку в зимнее время избежать практически невозможно. Но не стоит сразу хвататься за лекарства. Возможно, дело вовсе не в простуде, - сообщает kp.ru.

Как говорят эксперты, причиной насморка зимой не обязательно являются вирусы. Рассмотрим причины, очевидные и не очень, способные вызвать заложенность носа. Если вы начинаете чихать, выходя на мороз из тёплого помещения, или насморк даёт о себе знать, когда вы решили на улице согреться горячим чаем, то можно смело назвать причину - резкие перепады температуры. Негативно влияют на слизистую носа и обогреватели. Почаще проветривайте помещение, следите за влажностью воздуха и поменьше подвергайте организм резкой смене температуры.

Ещё одной возможной причиной насморка зимой может стать... беременность! Да-да, у некоторых женщин изменение гормонального фона может привести к отёку слизистой, что в свою очередь ведёт к заложенности носа. Также пагубно на сосуды воздействует низкое давление.

Не только эстетический дискомфорт может принести искривленная носовая перегородка. Такая анатомическая особенность затрудняет дыхание человека и влияет на увеличение объёма слизистой, а значит и на заложенность носа.

Помимо вышеперечисленных, причиной насморка может стать и алкоголь. Спиртные напитки расширяют сосуды и приводят к отёку слизистой, из-за чего нос перестаёт дышать. Любопытно. что чаще всего подобное происходит именно у мужчин. Но какой бы в итоге ни была причина насморка, забота о здоровье в зимний период не будет излишней.