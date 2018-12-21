На субботу, 22 декабря, в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации, соответствующую информацию уже предоставили сотрудники Гидрометцентра.

Согласно последним данным, опасно в столице и Подмосковье будет из-за снежных заносов на дорогах. Специалисты уточняют, что погодные условия могут нанести вред здоровью граждан, передает РИА "Новости"

Уточняется, что в грядущую субботу, 22 декабря, в Москве будет весьма облачно. Более того, в городе ожидается снегопад и даже метель. На дорогах образуется гололедица, вследствие чего водителям рекомендуют быть максимально аккуратными и соблюдать скоростной режим.