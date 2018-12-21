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Джихад-такси. Бесчеловечность при исполнении своих обязанностей

21 декабря 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Джихад-такси. Бесчеловечность при исполнении своих обязанностей

Все социальные сети облетела вирусная новость о том, как водитель маршрутного такси в городе Тимашевске Краснодарского края высадил 84-летнюю женщину с подозрением на инсульт на остановке и оставил её там замерзать.

Помощь оказали пассажиры и прохожие, вызвав Скорую и поддерживая женщину морально и физически. Ещё недавно мы читали новости о бессердечном поведении транспортников, которые выгоняли школьников за неоплату проезда в лютый мороз. Им это запретили делать. Следом пошли пожилые и беспомощные люди. Неужели для проявления человечности необходима директива?

В соцсетях комментируют, что в общественном транспорте в основном работают приезжие из братских республик, которым наплевать на граждан другой страны, им нужно зарабатывать деньги, поэтому то и называют маршрутки джихад-такси, да и в криминальной хронике то и дело читаешь об изнасилованиях в такси гастарбайтерами-водителями. Мало того, что они грубо нарушают правила движения, но и вообще в салоне становится небезопасно для одинокой девушки, например.

Контролирующие органы намерены обязать владельцев маршрутных такси установить видеокамеры внутри салона и видеорегистраторы движения, а также ужесточить выдачу лицензий на работу в общественном транспорте негражданам России, ввести новую страховку для перевозчиков.

Что касается случая в Тимашевске, то водителем уже занялась прокуратура.

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