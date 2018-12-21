Новый год в Москве будет снежным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 21 декабря, сообщил хорошие новости для москвичей и гостей города. По словам синоптика, Новый год столица будет встречать со снегом.

Вильфанд отметил, что в городе к празднику образуется красивый снежный покров. В ближайшие дни, по оценкам метеорологов, погодная ситуация будет довольно стандартной для данного времени года.

Температура воздуха, как сообщает сегодня ТАСС, будет достигать минус 10 градусов днем и минус 15 градусов ночью. Местами в Москве будет идти крупный пушистый снег. На выходных высота снежного покрова после снегопадов составит не менее 30 сантиметров.