Автоэксперт высказался об идее проводить экзамен при замене водительских прав

Автоэксперты раскритиковали идею проводить повторный экзамен на знание правил дорожного движения при замене водительских прав. Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что это предложение, скорее всего, воплощено не будет, потому что ни в одной стране мира такой практики нет.

Граждан РФ могут обязать пересдавать экзамены на знание ПДД при замене прав

"Эта идея предлагается уже не первый раз, и не первый раз не доходит до стадии хотя бы какой-то разработки", - цитирует Моржаретто ФБА "Экономика сегодня".

Предложение проверять знания ПДД внес на Конгрессе автошкол РФ директор одной из ярославских автошкол. Глава ГИБДД Михаил Черников его поддержал. Как считают эксперты, эта идея повторного экзамена может создать большие сложности Госавтоинспекции.