Дед Мороз рассказал, как загадывать желания, чтобы они сбывались

Главный волшебник России рассказал, как загадывать желания, чтобы они исполнялись. По словам Деда Мороза, есть три ключевых условия, которые следует соблюдать для исполнения заветной мечты.

Сказочный персонаж отметил, что россияне придумали великое множество обрядов, хотя на самом деле процесс загадывания желаний значительно проще.