Россиян становится всё меньше

Население России сократится впервые за 10 лет. Численность населения за период с января по октябрь 2018 года уменьшилась на 78,7 тысяч человек, сообщили в Росстате. Поток мигрантов больше не в состоянии покрыть естественную убыль населения страны.

Число приезжих в этом году составило 101,8 тысяч, что смогло компенсировать убыль населения лишь на 56,4%, сообщает РБК.

"Граждане Украины и Молдавии сейчас больше стараются ехать в Западную Европу. Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается", - объясняет ситуацию ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян.

Что же касается убыли населения, то здесь основной причиной специалисты называют сокращение рождаемости. Это связывают со вступлением в детородный возраст малочисленного поколения 90-х. Не последнее место занимает и ухудшение материального положения россиян.