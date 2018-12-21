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Зарплата московских учителей перевалила за сто тысяч
21 декабря 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году средняя зарплата московского учителя преодолела шестизначный рубеж и составила 107,6 тысяч рублей в месяц. Такой информацией поделился руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.
Также чиновник с гордостью отметил, что жалоб на низкие зарплаты от работников образования поступает всё меньше.
По словам Калины, ситуация с образованием в Москве очень и очень радужная. На данный момент финансирование поровну распределяется между всеми образовательными учреждениями Москвы, а ученики учащиеся во всех столичных округах и районах показывают одинаково хорошие результаты, приводит в пример ТАСС слова Исаака Калины.
Стоит отметить, что, по официальным, данным средняя зарплата столичных учителей в 2016 году составляла 77,6 тысяч рублей, а в 2017 году - 85,9 тысячи рублей.
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