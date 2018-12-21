Зарплата московских учителей перевалила за сто тысяч

В 2018 году средняя зарплата московского учителя преодолела шестизначный рубеж и составила 107,6 тысяч рублей в месяц. Такой информацией поделился руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

Также чиновник с гордостью отметил, что жалоб на низкие зарплаты от работников образования поступает всё меньше.

По словам Калины, ситуация с образованием в Москве очень и очень радужная. На данный момент финансирование поровну распределяется между всеми образовательными учреждениями Москвы, а ученики учащиеся во всех столичных округах и районах показывают одинаково хорошие результаты, приводит в пример ТАСС слова Исаака Калины.

Стоит отметить, что, по официальным, данным средняя зарплата столичных учителей в 2016 году составляла 77,6 тысяч рублей, а в 2017 году - 85,9 тысячи рублей.