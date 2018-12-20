Как арктические тюлени помогают спецслужбам России бороться с террористами

В России 20 декабря отметили День работника органов безопасности. Немногие знают, что спецслужбы РФ и других стран привлекают к борьбе с терроризмом экзотических животных — слонов, обезьян, тюленей и даже цыплят с насекомыми. Так что сегодняшний праздник – и их тоже.

Террористическая угроза существует не только на суше, но и на море. Северные рубежи России защищает от диверсантов ластоногий спецназ, который готовят в Мурманском морском биологическом институте. В этой организации первыми в мире стали обучать белух, морских котиков и зайцев, сивучей, серых и гренландских тюленей, кольчатых нерп и других морских млекопитающих.

Наиболее выдающиеся способности демонстрируют арктические тюлени. Они умеют находить под водой металлические предметы, доставлять водолазам инструменты, срывать с вражеских аквалангистов дыхательные аппараты, конвоировать их к берегу и многое другое.