Видео, как встретились Дед Мороз и Йоулупукки
20 декабря 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Финский Санта-Клаус, более известный в Суоми как Йоулупукки, и его российский коллега Дед Мороз в четверг по традиции провели встречу в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Два волшебника встретились на российско-финской границе между пропускными пунктами "Брусничное" и "Нуйямаа". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.
После обмена приветствиями и подарками и просмотра выступлений творческих коллективов Дед Мороз и Йоулупукки направились в город Лаппеенранту для встречи с местными жителями.