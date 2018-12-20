Видео, как встретились Дед Мороз и Йоулупукки

Финский Санта-Клаус, более известный в Суоми как Йоулупукки, и его российский коллега Дед Мороз в четверг по традиции провели встречу в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Два волшебника встретились на российско-финской границе между пропускными пунктами "Брусничное" и "Нуйямаа". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

После обмена приветствиями и подарками и просмотра выступлений творческих коллективов Дед Мороз и Йоулупукки направились в город Лаппеенранту для встречи с местными жителями.