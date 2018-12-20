Пенсионерка нашла на улице 250 тысяч рублей

Пенсионерка передала в правоохранительные органы найденный на улице сверток, в котором находились свыше 265 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте линейного управления МВД РФ на транспорте.

71-летняя пенсионерка из Хабаровска нашла на улице несколько тысяч китайских юаней и 250 тысяч рублей, после чего, не колеблясь, отнесла находку в полицию, сообщается на сайте ведомства.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили, кто из прохожих обронил сверток. Прибывший в дежурную часть мужчина рассказал, что очень торопился и не сразу заметил пропажу.

Бдительной даме мужчина пожелал здоровья, правоохранителей - поблагодарил. Как отмечается, в беседе с женщиной выяснилось, что она является экс-сотрудницей Министерства внутренних дел.