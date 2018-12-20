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Госдума РФ: новогоднего корпоратива не будет
20 декабря 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума РФ не намерена проводить в этом году новогодний корпоративный праздник для депутатов. Об этом журналистам в четверг сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Однако, по ее словам, это не означает, что с завершением осенней сессии у депутатов уже начались каникулы. Напомним, закрытие осенней сессии состоялось 19 декабря.
"Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", - пояснила Савастьянова.
Как сообщает агентство ТАСС, Госдума 7-го созыва намеренно отказывается от новогодних огоньков и прочих "капустников", которые были в практике у депутатов 6-го созыва.
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