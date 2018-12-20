Госдума РФ: новогоднего корпоратива не будет

Госдума РФ не намерена проводить в этом году новогодний корпоративный праздник для депутатов. Об этом журналистам в четверг сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Однако, по ее словам, это не означает, что с завершением осенней сессии у депутатов уже начались каникулы. Напомним, закрытие осенней сессии состоялось 19 декабря.

"Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", - пояснила Савастьянова.

Как сообщает агентство ТАСС, Госдума 7-го созыва намеренно отказывается от новогодних огоньков и прочих "капустников", которые были в практике у депутатов 6-го созыва.