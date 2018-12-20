Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными

Экоактивисты Челябинскка видят для себя возможности конструктивно работать с действующей властью. В ответ врио главы города Владимир Елистратов заявил, что это будет не последняя встреча с общественными активистами.

Итогом сегодняшней встречи стало заявление команды горадминистрации о том, что готовится кардинальное решение проблем с использованием реагентов на дорогах Челябинска. Кроме того, экоактивисты попросили озеленить территории предприятий.

Владимир Елистратов подчеркнул, что ждет предложений от общественников о создании рабочей группы по решению эковопросов. Они ообещали внести их.