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Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными
20 декабря 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Экоактивисты Челябинскка видят для себя возможности конструктивно работать с действующей властью. В ответ врио главы города Владимир Елистратов заявил, что это будет не последняя встреча с общественными активистами.
Итогом сегодняшней встречи стало заявление команды горадминистрации о том, что готовится кардинальное решение проблем с использованием реагентов на дорогах Челябинска. Кроме того, экоактивисты попросили озеленить территории предприятий.
Владимир Елистратов подчеркнул, что ждет предложений от общественников о создании рабочей группы по решению эковопросов. Они ообещали внести их.
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