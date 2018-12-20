Грузовик снес ограничитель высоты в Лобне

Грузовик снес трубу – ограничитель высоты 3,2 м в микрорайоне Луговая в Лобне.

«Кабина грузовика проехала, а вот кран-манипулятор нет. В итоге труба рухнула между кабиной и прицепом. Пострадавших не было», – рассказала горожанка. Об этом передает сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает НСН с ссылкой на агентство "Москва", на 84 километре трассы М2 «Крым» в Московской области столкнулись «ГАЗель» и два легковых автомобиля. Погиб один человек.