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Корабль «Союз МС-09» вернулся с МКС на Землю
20 декабря 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» сегодня вернулся с МКС на Землю. Спускаемый аппарат с международным экипажем из трех человек благополучно приземлился на территории Казахстана.
«Есть посадка! Добро пожаловать домой! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-09» благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полета!», - сообщается в твиттере Роскосмоса.
Посадка спускаемого аппарата была произведена в штатном режиме в 08.03 мск в 147 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. На месте посадки была развернута медицинская палатка для прохождения медосмотра, по итогам которого медики сообщили, что экипаж чувствует себя хорошо. На командира экипажа, российского космонавта Сергея Прокопьева, надели шапку-ушанку, а американке Серине Ауньён-Ченселлор вручили букет цветов, бортинженера Александра Герста напоили горячим чаем, сообщили в Центре управления полетами.
Экипаж «Союза МС-09» вылетел вертолетами в Джезказган, где их ждет торжественная встреча. Затем российский космонавт Сергей Прокопьев улетит в Звездный городок, а его зарубежные коллеги отправятся на послеполетную реабилитацию в Хьюстон, рассказал Дмитрий Рогозин.
Кстати, та самая «продырявленная» часть транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» на Землю не вернулась. Она сгорела в плотных слоях атмосферы.
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