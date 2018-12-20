Ученые: Птерозавры были пернатыми

Ученые из Университета Бристоля в результате изучения останков птерозавров, найденных в 1840-х годах в Китае, выяснили, что вымершие летающие архозавры могли быть пернатыми.

"В ходе исследования выяснилось, что перья развились намного раньше, чем мы предполагали. Возможно, перья помогали птерозаврам согреться", - отметили ученые. Об этом пишет Ридус.

Специалисты также выяснили то, что на теле у птерозавров были разные по строению перья.