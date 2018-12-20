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Ученые: Птерозавры были пернатыми

20 декабря 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые: Птерозавры были пернатыми
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Бристоля в результате изучения останков птерозавров, найденных в 1840-х годах в Китае, выяснили, что вымершие летающие архозавры могли быть пернатыми.

"В ходе исследования выяснилось, что перья развились намного раньше, чем мы предполагали. Возможно, перья помогали птерозаврам согреться", - отметили ученые. Об этом пишет Ридус.

Специалисты также выяснили то, что на теле у птерозавров были разные по строению перья.

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