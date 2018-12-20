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Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации
20 декабря 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Экологические активисты, которые сегодня откликнулись на приглашение врио главы Челябинска Владимира Елистратова, согласились помогать власти по мониторингу экоситуации. Уже завтра власти готовы составить совместный рейд по вырубке деревьев на улице Захаренко.
Городские власти неоднократно отмечали, что вырубка является санитарной. Уже завтра туда отправятся на проверку чиновники и общественники. При этом городские власти предложили экоактивистам сигнализировать о всех нелегальных случаях вырубки властям.
В свою очередь Владимир Елистратов потребовал изучить вопрос о необходимости средств индивидуальной защиты для использования жителями города в НМУ. Добавим, что городские власти признают, что оценка состояния воздуха - одна из основных проблем города. У общественников есть собственные возможности измерять уровень загрязнения и объемы выбросов. Они готовы поделиться информацией - она дополнит сведения из официального мониторинга, который производится лабораториями министерства экологии и стационарными постами.
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