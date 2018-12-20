В России к женщинам относятся хуже, чем в Таиланде и Гондурасе

Равенство полов в мире может быть достигнуто через 108 лет. На экономическое равенство можно рассчитывать через 202 года, а на политическое - через 107. Такие выводы сделали аналитики Всемирного экономического форума в Давосе.



Эксперты оценивали 149 стран по четырём критериям: экономика, образование, здоровье и политика. Таким образом определились лидеры рейтинга гендерного равенства: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Никарагуа, Руанда, Намибия, Филиппины, Новая Зеландия, Ирландия.



Сильнее всего женские права ущемляют в исламских странах. Здесь лидируют Йемен, Пакистан, Ирак и Сирия.



Что касается России, она вернулась к своим позициям 2014 года - 75 место - между Доминиканской республикой и Кенией. Если в экономической и политической сферах всё не так оптимистично в России, то в сфере образования женщины имеют равные возможности с мужчинами. А по медицинским показателям женщины даже опередили сильный пол - в России они живут лет на 10 дольше.



Рейтинг гендерного равенства составляется в Давосе с 2006 года.



