Как может быть оформлена новогодняя ёлка?

Уже все начали подготовку к Новому году. Так, одним из главных символов этого замечательного праздника является новогодняя ёлка.

Как оказалось, она может быть не совсем стандартной, пишет Ридус. Ёлку можно не только срубить живую или купить искусственную, но и соорудить своими руками.

Также, как сообщает ОТР, на ёлочных базарах Петропавловска-Камчатского можно приобрести необычные новогодние деревья.

"Мы их собираем, на грузовике отвозим. И у нас есть человек, который все это комплектует, сбивает", - отметил продавец.