Власти Челябинска призвали общественников на дежурства

Владимир Елистратов призвал общественников на проведение дежурств. На озере Курочкино уже несколько дней горят шлакоотвалы, местные власти мобилизовали специалистов и активно занялись тушением пожаров. Им нужна помощь.

Елистратов призвал обеспечить дежурство с участием общественнников, однако сторонники объединения "Челябинск дыши" пока не дал ответа, готов ли оно помочь властям в этом вопросе. У общественников еще будет шанс дать свой ответ.

Министр экологии Сергей Лихачев голосует за то, чтобы общественники дежурили около горсвалки, полигона Полетаево и Коркинского разреза. Также министр экологии напоминает, что сейчас монтируются еще два новых поста по исследованию качества воздуха в Челябинске. Один такой пост стоит 16 миллионов рублей.

Кроме того, администрация Челябинска продолжает работу по сохранению и расширению "Зеленых легких" города. Немаловажно, что городские власти передают все случаи незаконной вырубки зеленых насаждений в правоохранительные органы. В свою очередь Владимир Елистратов потребовал расширить количество зеленых зон в Челябинске.