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Власти Челябинска призвали общественников на дежурства
20 декабря 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Владимир Елистратов призвал общественников на проведение дежурств. На озере Курочкино уже несколько дней горят шлакоотвалы, местные власти мобилизовали специалистов и активно занялись тушением пожаров. Им нужна помощь.
Елистратов призвал обеспечить дежурство с участием общественнников, однако сторонники объединения "Челябинск дыши" пока не дал ответа, готов ли оно помочь властям в этом вопросе. У общественников еще будет шанс дать свой ответ.
Министр экологии Сергей Лихачев голосует за то, чтобы общественники дежурили около горсвалки, полигона Полетаево и Коркинского разреза. Также министр экологии напоминает, что сейчас монтируются еще два новых поста по исследованию качества воздуха в Челябинске. Один такой пост стоит 16 миллионов рублей.
Кроме того, администрация Челябинска продолжает работу по сохранению и расширению "Зеленых легких" города. Немаловажно, что городские власти передают все случаи незаконной вырубки зеленых насаждений в правоохранительные органы. В свою очередь Владимир Елистратов потребовал расширить количество зеленых зон в Челябинске.
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