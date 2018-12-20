Экоактивисты Челябинска согласны объединить свои силы с властями города

Общественники согласны объединить усилия с властью для решения экологических проблем Челябинска. К этому стороны пришли сегодня, 20 декабря, во время обсуждения тех мер, которые необходимо принять для улучшения экологии города и области.

Напомним, что встреча контролирующих органов, врио главы Челябинска Владимира Елистратова и экоактивистов идет уже порядка получаса. Стороны по пунктам разбирают 12 вопросов, которые волнуют челябинцев.