В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ

Южноуральские экоактивисты потребовали у челябинской мэрии каждый раз при неблагоприятных метеоусловиях вводить режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, 20 декабря, на встрече в мэрии общественникам объяснили, что это требование противоречит действующему законодательству.

Представители мэрии уточнили, что данное требование не имеет под собой никаких оснований. Режим ЧС вводится только в тех случаях, когда превышение ПДК составляет больше десяти единиц, или больше 5 единиц в течение пяти дней. Такого в столице Южного Урала никогда не было.

Кроме того, Владимир Елистратов предложил всем присутствующим пройти обучение и стать общественными инспекторами, а также высказался положительно в отношении внеплановых проверок. Добавим, что на сегодняшний день на Южном Урале подготовлено 17 общественных инспекторов в сфере экологии. Они привлекаются в рейды в качестве понятых, а также присутствуют при отборах проб, уточнила представитель Росприродназора Лидия Горбунова.