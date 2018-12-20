В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами

Только что в мэрии Челябинска началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с экоактивистами. К диалогу присоединились специалисты профильных министерств и ведомств.

Общественники очень благожелательно отнеслись к приглашению Елистратова на встречу, и даже дарят ему подарки.

Напомним, что сегодня, 20 декабря, в администрации Челябинска запланирована встреча с общественниками, которые хотели бы обсудить с властями города экологическую ситуацию и меры по ее улучшению. Владимир Елистратов пригласил эко-активистов на конструктивный диалог.