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В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами

20 декабря 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами

Только что в мэрии Челябинска началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с экоактивистами. К диалогу присоединились специалисты профильных министерств и ведомств.

Общественники очень благожелательно отнеслись к приглашению Елистратова на встречу, и даже дарят ему подарки.

Напомним, что сегодня, 20 декабря, в администрации Челябинска запланирована встреча с общественниками, которые хотели бы обсудить с властями города экологическую ситуацию и меры по ее улучшению. Владимир Елистратов пригласил эко-активистов на конструктивный диалог.

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