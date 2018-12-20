Президент России рассказал, в чем сила
20 декабря 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин днем в четверг, 20 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции с российскими и зарубежными представителями средств массовой информации рассказал, в чем сила.
По словам Владимира Путина, "сила в правде". Политик отметил, что доверие граждан к СМИ в разных странах в последнее время было серьезно подорвано, причем в значительной степени в этом виноваты процессы коммерциализации.
Российский лидер призвал журналистов в современном мире стремиться к максимальной объективности, отметив, что такой тренд уже набирает обороты.
Напомним, 14-я ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит сегодня в Центре международной торговли в Москве.