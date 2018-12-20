Путин ответил на вопрос, когда же он женится

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой ежегодной пресс-конференции ответил на животрепещущий вопрос. Журналист поинтересовался, когда и на ком женится глава российского государства?

Владимир Путин задал встречный вопрос, женат ли сам журналист, его задавший. Автор вопроса ответил утвердительно. «Сам женат, и хочет, чтобы мне было так же, как ему», - прокомментировал российский лидер. Собравшиеся в зале журналисты встретили эту реплику смехом.

Тем не менее, Владимир Путин ответил на этот вопрос, который, без сомнения, интересует многих: «Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать», - приводит слова президента РФ РИА Новости.