Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников

Столица южного Урала является промышленным городом, и все экологические проблемы невозможно решить одним махом – город попросту умрет. Для того, чтобы сделать Челябинск комфортнее, эко-активисты откликнулись на призыв врио главы Челябинска и придут сегодня, 20 декабря, на встречу.

Городские власти могут стать прекрасным «мостом», объединяющим интересы жителей и промышленников. Только благодаря объединению усилий можно решить экологические проблемы. Со своей стороны власти уже предприняли ряд шагов – это инициатива по квотированию выбросов и закрытию нелегальных производств. Кроме того, начался перевод общественного транспорта на газ, закрыта свалка в центре города, скоро начнется ее рекультивация.

Встреча активистов с властями, которая состоится сегодня, позволит совместно решить оставшиеся проблемы.