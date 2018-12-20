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Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников
20 декабря 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Столица южного Урала является промышленным городом, и все экологические проблемы невозможно решить одним махом – город попросту умрет. Для того, чтобы сделать Челябинск комфортнее, эко-активисты откликнулись на призыв врио главы Челябинска и придут сегодня, 20 декабря, на встречу.
Городские власти могут стать прекрасным «мостом», объединяющим интересы жителей и промышленников. Только благодаря объединению усилий можно решить экологические проблемы. Со своей стороны власти уже предприняли ряд шагов – это инициатива по квотированию выбросов и закрытию нелегальных производств. Кроме того, начался перевод общественного транспорта на газ, закрыта свалка в центре города, скоро начнется ее рекультивация.
Встреча активистов с властями, которая состоится сегодня, позволит совместно решить оставшиеся проблемы.
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