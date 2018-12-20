Готовые к отражению нападения ВСУ на Крым силы армии России перечислили в сети

Названы силы армии России, готовые к отражению нападения Украины на Крым. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили со ссылкой на дипломатический источник о том, что Киев планирует обстрелять полуостров в районе Перекопа. Согласно сведениям собеседника журналистов, провокация назначена на 24-25 декабря.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что российский регион является «надежно защищенной крепостью». Так, под Джанкоем развернуты два авиаполка, включающих в себя современные К-52. В том же районе дислоцирована батальонная тактическая группа ВДВ.

Если возникнет необходимость, Россия использует в целях пресечения агрессивных действий Вооруженных сил Украины авиацию ВКС и Черноморского флота. Кроме того, в распоряжении РФ имеется ракетный щит, напоминает автор материала. Ракеты «Калибр», запущенные с кораблей в бухте Севастополя, способны нанести противнику серьезный урон.