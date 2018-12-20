Путин рассказал, за что киевским властям все прощают и платят

Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции рассказал, за выполнение какой задачи киевским властям не только все прощает, но еще и приплачивает «мировое сообщество».

«Что делают сегодняшние киевские власти, какую задачу они выполняют? Что продают на фоне русофобии, которая там развивается? Они выполняют, и фактически говорят об этом, историческую задачу – растаскивают русский и украинский народы. И за это им всё прощают, всё», - рассказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Президент РФ также отметил, что за выполнение этой задачи киевскому режиму «мировое сообщество» не только прощает все, что делается внутри страны и за ее пределами, но еще и платит за эти действия украинского руководства: «За это растаскивание народов платят. Вот, очередной транш МВФ сейчас получат», приводит слова президента РФ РИА Новости.