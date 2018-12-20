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Железнодорожники подвели итоги и заглянули в будущее

20 декабря 2018, 14:02 [«Аргументы Недели. Волгоград», Константин СМОЛИЙ ]

Железнодорожники подвели итоги и заглянули в будущее

В Волгограде состоялась встреча начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева с журналистами нашего региона и гостями из Саратова и Астрахани. Участники встречи обсудили результаты работы ПривЖД в 2018 году и узнали планы компании на следующий год.

Пресс-конференция  Сергея Альмеева состоялась в здании Приволжской детской железной дороги. Перед началом встречи с журналистами начальник ПривЖД посетил недавно открытый здесь «Кванториум» – технопарк для школьников старших классов, увлечённых научно-техническим творчеством. И Детская железная дорога в целом, и технопарк – уникальные явления для ПривЖД, включающего кроме Волгоградской ещё Саратовскую и Астраханскую области. Но так как эти учреждения пользуются завидной популярностью у детей и подростков, С. Альмеев объявил о наличии планов строительства аналогичных объектов в других городах, в частности, в Саратове.

В целом работа ПривЖД его руководством была признана успешной. Во всяком случае, большинство плановых показателей к концу года оказались перевыполненными. Речь идёт о пассажирообороте (103,5% по отношению к 2017 году), грузообороте (103,7%), участковой скорости (101%), производительности труда на перевозках по полигону (105,1%). Соответствует производительности и зарплата железнодорожников: в Волгоградской области она составила в среднем 40744 рублей, что вывело ПривЖД на второе место по величине зарплат в нашем регионе.

Одной из центральных тем встречи стало строительство и реконструкция инфраструктурных объектов. Так, важнейшим итогом деятельности Приволжской железной дороги в Волгоградской области в 2018 году стала реконструкция здания железнодорожного вокзала. Был выполнен огромный объём работ: обновили коммуникации, поставили новые ограждения, укрепили фундамент, отреставрировали потолочные фрески и даже воссоздали новую скульптурную группу «Апофеоз труда», взяв старую за образец. Теперь в планах магистрали – реконструкция астраханского вокзала.

Развивается, кстати, не только пассажирская инфраструктура: предприятиями агропромышленного комплекса Волгоградской области активно используются такие объекты ПривЖД, как транспортно-логистический хаб в Качалино и распределительно-перерабатывающий терминал в Волжском. Но не только сельхозпроизводители в выигрыше от работы железнодорожников в нашей области, - компания ведет закупку необходимых ей товаров в регионе присутствия. Более того, в закупках ПривЖД могут поучаствовать и небольшие производители товаров, в частности, продуктов питания.

Выигрывает от деятельности железной дороги и областной бюджет: на 2018 год запланировано налоговых отчислений в размере 1,412 млрд рублей.

Много говорили на встрече и об открытии новых маршрутов. Интересно, что в Волгоград Сергей Альмеев прибыл на электропоезде из Саратова. Это не случайно: в планах компании – обновление этого пользовавшегося популярностью маршрута с учётом современных требований. Кроме того, поднимался вопрос о наладке пригородного сообщения с Урюпинском. Однако для открытия новых маршрутов нужна заявка со стороны органов власти. А пока железнодорожники заняты оптимизацией действующих маршрутов, в частности, сокращением времени в пути и повышением комфортности для пассажиров в пути. Для решения последней задачи постоянно закупаются новые вагоны. Так, в июле Приволжским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» получено 18 новых плацкартных вагонов.

Одним из главных событий уходящего года, признают железнодорожники, стал Чемпионат мира по футболу, одним из городов проведения которого был Волгоград.

Отсюда важнейшие задачи будущего – дальнейшая модернизация инфраструктуры, обновление подвижного состава, открытие новых маршрутов и оптимизация действующих, а также удержание высокой планки пассажирооборота на уровне 2018 года.

 

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