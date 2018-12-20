Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа

Молодежи на селе нужна работа, причем прежде всего в сельском хозяйстве. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко на заседании профильного комитета.

Парламентарии обсудили, какой ряд мер необходимо предпринять, чтобы активная молодежь возвращалась после получения образования обратно трудиться на селе. Специалисты заявили, что в сельской местности нужны дороги, школы и больницы, а Анатолий Литовченко добавил, что важна еще и работа.

- Проработав главой Увельского района 20 лет, газифицировав его, подав чистую воду в дома, отремонтировав школы и клубы, я понял, что этого не достаточно, чтобы молодежь осталась на селе, - подчеркнул Анатолий Литовченко. - Главное – это рабочие места. Будет работа, будет достойная зарплата, созданы социальные блага – и люди не станут уезжать в город.