Четверо задержанных украинских моряков остались под стражей в СИЗО

Четверо задержанных возле Крымского полуострова украинских моряков остались под стражей. Такое решение принял Верховный суд РК, рассмотрев апелляции от адвокатов, пишут «Аргументы недели-Крым».

Им на один день сократили сроки пребывания под стражей, так как, по словам судьи, ранее в решении была допущена техническая ошибка, пишет ТАСС.

Обвиняемые в ходе заседания заявили, что считают себя военнопленными. Поэтому защита просила перенести рассмотрения их дел из суда общей юрисдикции в военный суд. Они также сказали, что содержатся в СИЗО в хороших условиях и жалоб не имеют.

Рассмотрение апелляции на арест матроса Виктора БЕСПАЛЬЧЕНКО перенесли на 21 декабря.

Напомним, что 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России. Корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям РФ остановиться, поэтому были задержаны. В процессе пограничники применили оружие, трое украинских моряков были ранены. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал на сутки был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.

После инцидента в Украине ввели военное положение на территории 10 приграничных областей страны с 28 ноября по 27 декабря.

Моряков арестовали в Крыму на два месяц. Изначально они находились в симферопольском СИЗО, но позже 21 задержанного перевели в московское «Лефортово».